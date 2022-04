Jogadora do Fazendense acusada de racismo: Jogo acaba antes do previsto

O jogo desta tarde de domingo para a primeira eliminatória da Taça de Promoção entre o Fazendense e o Frielas acabou com a vitória da formação de Fazendas de Almeirim por 3-1 com golos de Elza, Tânia Rebelo e Márcia Rego, mas a partida foi interrompida antes de chegarmos ao tempo regulamentar.

O jogo acabou “com mosquitos por cordas” com a equipa visitante a abandonar o terreno de jogo a um minuto do final alegando de racismo por parte de uma jogadora do Fazendense.

O técnico da equipa das amarelas repudia essa acusacão alegando na sua página da rede social facebook que trata-se apenas de mau perder da equipa do Frielas que já no jogo do campeonato criaram situações hostis para a sua equipa aquando da deslocação ao seu estádio.