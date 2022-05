Direção do U. Almeirim emite esclarecimento sobre relvado

Vem a direção do União Futebol Clube de Almeirim, à frente designado de UFCA, comunicar como segue:



Ponto 1 – Depois das notícias que surgiram na comunicação social e nas redes sociais, acerca do estado do relvado do Estádio D. Manuel de Melo, a direção numa tentativa de esclarecer os sócios e adeptos do clube, informa que devido a problemas nas canalizações de rega, que são tão antigas como o campo, e que têm vindo nos últimos tempos a degradar-se ao ponto de rebentarem (tubagem, electroválvulas, canhões de rega, etc), o que impediu de utilizar o sistema de rega nos últimos 6 meses, (regando apenas com o pouco que choveu), não se podendo regar (utilizar a bomba de furo). Apesar dos esforços da direção do UFCA, e da Câmara Municipal de Almeirim, na tentativa de se resolver este problema estrutural, infelizmente não foi possível, e nos últimos dias com a vaga de calor que surgiu, o estado do relvado ficou lamentavelmente impraticável.



Ponto 2 – Apesar do acima descrito no ponto 2, a direção do UFCA, tentou sempre realizar os melhoramentos possíveis, investido o que podia no sentido de melhorar o estado do relvado, esforço que lamentavelmente se revelou inglório.

Ponto 3 – A direção do UFCA não foge das suas responsabilidades nesta situação, mas não podemos também de deixar de lamentar os ataques vis de que tem sido alvo. Assumimos a responsabilidade pelo estado do relvado pois somos a direção em exercício, assim como assumimos a responsabilidade de atempadamente não termos solicitado a alteração do local de jogo. Nunca foi nossa intenção colocar em causa a integridade física dos nossos atletas, nem dos atletas do UFCTomar, clube que pelo seu historial, nos merece o maior respeito.

Ponto 4 – Um especial agradecimento à equipe de arbitragem, chefiada pelo árbitro Rui Mendes e ao UFC Tomar que demonstraram sempre uma total disponibilidade para a resolução do problema, agradecimento extensivo à CMA e aos seus funcionários ao campo municipal, e à AFS.

Ponto 5 – A UFCA SAD, é completamente alheia a esta situação, apesar de constatarmos ataques à SAD pelo estado do relvado. A gestão do estádio e da equipa é responsabilidade do clube, tendo a UFCA SAD cedido os direitos de utilização da equipe sénior no campeonato distrital da AFS. Mais se informa que a UFCA SAD tem cumprido rigorosamente com tudo o que acordou com o clube.

Ponto 6 – A direção do UFCA, apresenta à sua equipa sénior as suas desculpas por toda esta situação. Eles, técnicos, diretores e jogadores apesar de todas as dificuldades passadas ao longo da época foram sempre dignos do União Futebol Clube de Almeirim, assim como o UFCA se sente orgulhoso por este grupo de trabalho.