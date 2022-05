Relvado do D. Manuel de Mello perdeu qualidade com saída da SAD

A imagem que mostramos foi tirada em 16 junho de 2020 e mostra o relvado do D. Manuel de Mello em ótimas condições, algo que a SAD sempre privilegiou. Aliás, a SAD fez um forte investimento para reabilitar o relvado e também o estádio D. Manuel de Mello.

Agora, pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a SAD mantém o apoio mensal ao clube e terá sido com enorme tristeza que viram as imagens reveladas ontem do mau estado da relva.

Esta segunda-feira, a direção deve reunir e emitir uma nota para justificar o que está na origem da degradação da relva.



Uma pessoa próxima do clube e da direção justificou com uma avaria grave no sistema de rega.