A morte do Almeirinense António Leonor Pina

No passado dia 15 de Abril, na Cidade de Lisboa onde residia, desde que regressou ao n/ País, faleceu este Almeirinense e grande amigo. O extinto era casado com a Srª. Profª. D. Claudete Fortes Figueiredo, e tinha um filho, e uma filha. Há uns anos que se encontrava doente e teve que ser internado numa Casa de Repouso na zona da sua residência.

Como Oficial do Exército, defendeu o n/ País em Pangin, capital de Velha Goa, na India Portuguesa. Era grande admirador da obra evangélica do Padre Jesuíta ” S. Francisco Xavier”. Pelo que visitava muitas vezes a espetacular e maravilhosa Igreja, do Bom Jesus, em Velha Goa. Toda ela, como tantas outras, foram construídas em mármore. PRODUTO, fino retirado das pedreiras portuguesas e que servia de lastro às caravelas Portuguesas. È ali, onde ele repousa eternamente, no seu fabuloso e indiscritível tumulo em ouro maciço. Uma rara, verdadeira e artística obra de arte, que de dois em dois anos é admirada por muitos milhares de Fiéis Indianos e outros religiosos.



QUE, para isso, viajam assim como o dos muitos descendentes de antigos e arrojados

navegadores Portugueses, de toda a India e outros países, para participar integrando a

extensíssima (muitos quilómetros) Procissão, e assistir à Santa Missa em honra daquele Santo.



Para participarem na Cerimónia fúnebre, deslocaram-se da n/ Cidade até Lisboa, entre outros, os sobrinhos Profº. Dr. José António Catrola e filho, e o irmão Agostinho.



Hermenegildo Marmelo