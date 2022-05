Despiste muito aparatoso na Av. 25 de Abril

Uma viatura ligeira despistou-se este sábado, dia 14, na Av. 25 de Abril em Almeirim. O alerta para o acidente é dado perto das 14h15.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, registaram-se cinco feridos mas só dois foram transportados ao Hospital.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim com três viaturas, oito operacionais e ainda a GNR.



O local da colisão do carro é normalmente usado por várias pessoas, mas felizmente à hora do acidente não estava nessa zona ninguém pois caso contrário podia ter sido uma tragédia.