Almeirim contribuiu para a recolha de 1695 toneladas de alimentos

A recolha regressou neste fim-de-semana aos supermercados, na primeira campanha depois do confinamento imposto pela pandemia da covid-19, envolvendo cerca de 40 mil voluntários. Apesar de aumento dos preços, angariaram mais 4,4% de alimentos. O concelho de Almeirim cntribuiu para este registo com a recolha no Modelo/Continente da cidade.

Os Bancos Alimentares contra a Fome recolheram 1695 toneladas de alimentos, durante o fim-de-semana em que decorreu a campanha nacional, disse esta segunda-feira a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

“Fizemos mais 72 toneladas do que em Maio de 2019, mais 4,4%, apesar do aumento dos preços” dos alimentos, no contexto actual, afirmou à Lusa Isabel Jonet, sublinhando “um resultado extraordinário”.

Os alimentos recolhidos vão começar a ser distribuídos já a partir da próxima semana, contribuindo para ajudar a suprir as necessidades alimentares de cerca de 400 mil pessoas, apoiadas por 2.600 instituições, quer através de cabazes de alimentos, quer através de refeições confeccionadas servidas em lares, creches, apoio domiciliário, cantinas sociais, entre outro, indicou a responsável, em comunicado.