Feira Empresarial da Região de Santarém inaugura dia 4 de junho com casa cheia

A uma semana da inauguração, a FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém conta com lotação esgotada. O certame – uma iniciativa da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém – arranca dia 4 de junho, com 63 empresas participantes de diversos setores de atividade.

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai voltar a realizar a FERSANT de 4 a 12 de junho na nave B do CNEMA, em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo, com o objetivo de promover os negócios das empresas da região.

Esta edição do certame volta a estar esgotada com a participação de 63 empresas de diversas áreas de atividade, sendo os setores da indústria, serviços e ensino, os mais representativos e que vão de igual modo ser promovidas na FERSANT Digital, que inicia no dia da inauguração no portal Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/xxxiii-fersant-2022-digital e termina no dia 30 de junho. As empresas participantes no evento físico vão poder, desta forma, contar com um stand virtual próprio onde podem mostrar os seus produtos e serviços, bem como as suas ofertas de emprego.

De referir que esta será a 33.ª edição da FERSANT. Para mais informações sobre a Feira Empresarial da Região de Santarém ou outros certames da associação empresarial, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.