Centro de apoio ao Cidadão, Empresa e Investidor facilita a sua vida 

A comemorar o primeiro aniversário da marca CEI, Catarina Lourenço faz balanço positivo da empresa e esteve à conversa com O Almeirinense para falar sobre a sua marca.

Quando surgiu o CEI e porquê?

A Marca CEI foi criada no início do ano de 2021, numa fase de mudança da minha vida.

Para quem não me conhece, resido em Almeirim há cerca de 18 anos, cidade onde exerci a atividade profissional de administrativa jurídica. Com uma noção clara do sentido de responsabilidade, das exigências e de organização extrema, quer a nível pessoal, quer profissional, senti a necessidade de abrir um espaço onde não só criasse o meu próprio posto de trabalho, como também realizasse o sonho de ajudar diretamente o cidadão.

Porque é que escolheu esse nome?

Registei duas marcas, uma com as siglas CEI e outra com a denominação CEI – Centro de Apoio ao Cidadão, Empresa e Investidor.

O nome da marca surgiu a pensar no público a quem os serviços se destinavam, ou seja, ao Cidadão, à Empresa e ao Investidor.

Que serviços podemos encontrar no CEI?

No Centro de Apoio ao Cidadão, Empresa e Investidor, ajudamos no apoio administrativo nos mais variados serviços, sempre com o acompanhamento de profissionais habilitados, desde:

– Alteração ao Cartão de Cidadão;

– Pedido de Registo Criminal;

– Renovação da carta de condução;

– Transferência de propriedade de veículo;

– Obtenção de documentos Prediais;

– Contratos de promessa de compra e venda;

– Constituição de Sociedades Online;

– Procurações, Autorizações, Reconhecimento de assinaturas,

– Certificados energéticos;

– Avaliações certificadas de imóveis, ETC…

Isto é, toda uma vasta gama de serviços, centralizada, num único espaço – o primeiro no distrito de Santarém – que visa facilitar a vida àqueles que não têm facilidade de acesso à internet.

Abriu uma empresa em plena pandemia. Não teve receio? Passou um ano ….as expectativas iniciais foram superadas?

Não tive qualquer receio em abrir a empresa, mesmo numa época pandémica, pois alguns dos nossos serviços prestados foram de encontro a esta nova realidade atual, ou seja, a ideia sempre foi agilizar recursos e tempo ao Cidadão. Resolver os problemas sem que o mesmo tivesse a necessidade de se deslocar a repartições, evitar filas e tempo de espera.

Sim, estamos a comemorar o primeiro aniversário e as expectativas foram superadas e estamos cada vez mais fortes e coesos.

Pretende aumentar o leque de serviços?

Sim, estamos em franca expansão e a fervilhar de ideias, muitas delas já são fruto da criatividade da nossa equipa. Temos uma equipa muito dinâmica, interessante e muito proativa. Já tomamos decisões em conjunto, o que torna tudo muito interessante e gratificante.

Iniciámos agora um novo serviço de Ponto Pack, com o Parceiro Mondial Relay, que trabalha diretamente com Vinted e Showroomprive.

A vertente da Imobiliária está a ter um grande sucesso na comunidade, dado a quantidade de imóveis que já reservou e vendeu. É uma área que lhe agrada? Já tinha experiência neste ramo?

A abertura da Imobiliária surgiu um mês após a abertura do Centro de Apoio ao Cidadão, Empresa e Investidor e muito por inerência da minha visão de crescimento, bem como das exigências e expectativas dos clientes.

É uma área muito interessante que requer muito rigor e dedicação e na qual sempre me senti muito à vontade, uma vez que, ao longo dos anos fui adquirindo algum conhecimento.

Na valência da Imobiliária pretendemos primar pela diferença, dando largas à imaginação, pois o mercado assim o exige. Não pretendemos apenas vender casas, como também, facilitar o processo de compra e venda de um imóvel, que embora possa parecer fácil, requer determinados critérios inerentes à complexidade do mesmo e auxiliar no pós-venda. Em suma, temos como objetivo fidelizar clientes.

O sucesso do CEI – Mediação Imobiliária deve-se ao trabalho diário de uma equipa que se encontra em crescimento.

Gostaria de deixar algum agradecimento?

Gostaria de agradecer a todas as pessoas, sem mencionar nomes, que desde a primeira hora depositaram uma confiança extrema na minha pessoa, bem como, na criação do projeto que não só é inovador como arrojado.

Morada: Avenida D. João I nº 52, 2080-014 Almeirim

Telefone: 243 595 023 964 913 273 Websites: www.ceiimobiliaria.pt e cei-centrodeapoio.pt Emails: ceimediacaoimobiliaria@gmail.com e centrodeapoiocei@gmail.com

Licença AMI 19474

Horário: 9:30-13:00 e das 14:30-18:30