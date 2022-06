Nossa Senhora dos Avieiros está de regresso ao Tejo e passa em Benfica do Ribatejo no dia 12 de junho

Após dois anos de interregno a Nossa Senhora dos Avieiros, este sábado, 4 de junho, voltou a navegar pelas margens do Tejo, presidindo assim, o regresso da oitava edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo e II Cruzeiro Ibérico do Tejo.

Uma viagem, nove etapas, com início em Rosmaninhal e término em Oeiras, sob a bênção da Nossa Senhora dos Avieiros e o espírito dos pescadores do Tejo, com paragens em 53 localidades ao longo de 15 dias, durante os fins de semana, com término no domingo, 19 de junho.

São várias as comunidades piscatórias que se estendem ao longo de todo o rio, algo comum a todas estas comunidades é o fervor religioso. Razão pela qual nasce a Nossa Senhora dos Avieiros do Tejo, através de uma parceria entre a Igreja Católica e o Instituto Politécnico de Santarém que efetuou uma pesquisa extensa relativa aos avieiros.

A imagem da Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo foi consagrada na catedral de Santarém, pelo bispo de Santarém, sendo corada em Vila Velha de Ródão pelo Bispo de Portalegre.

Durante o percurso, a Nossa Senhora dos Avieiros é recebida em diversas localidades, as comunidades piscatórias, onde residem aqueles que representam a história e memória da cultura aviera e dos desígnios do Tejo.

Estes 53 “portos” são assinaladas por momentos de partilha, onde reina a música, a fé e pequenas cerimónias protagonizadas por uma moldura humana que em meados de maio se desloca ao porto para assistir à chegada da padroeira dos avieiros.

O VII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, é uma iniciativa da Confraria Ibérica do Tejo, pensada em 2016, que há mais de seis anos tem como objetivo, reforçar a identidade das comunidades, aproximando-as através da partilha cultural e religiosa.

É também sua pretensão transformar as comunidades ribeirinhas em elementos divulgadores das enormes potencialidades do rio na área do Turismo Sustentável e das Culturas a ele associadas. O Cruzeiro está também envolvido na candidatura da Cultura Avieira a Património Mundial.

A criação desta iniciativa resulta assim numa homenagem aos Avieiros, os pescadores do Tejo, que em tempos era sustento de famílias conhecidas como “ciganos do rio”, um espaço a fervilhar de atividade, a verdadeira autoestrada para o transporte de mercadorias e de pessoas.

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo tem passagem marcada pelo concelho de Almeirim no dia 12 de junho, com passagem marcada no porto dos ‘Cucos’, em Benfica do Ribatejo, pelas 13h00.