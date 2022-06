Três detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Coruche, no dia 3 de junho, deteve em flagrante três homens com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Coruche.

No âmbito de uma ação de fiscalização de prevenção e combate à criminalidade, os militares da Guarda detetaram uma viatura a circular num local ermo, tendo os seus ocupantes evidenciado um comportamento suspeito. Perante o nervosismo demonstrado no decorrer da abordagem, foram efetuadas revistas de segurança aos três suspeitos bem como uma busca ao veículo, as quais culminaram com a apreensão de 224 doses de haxixe.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coruche.