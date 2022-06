Festas de Almeirim custam à Câmara 30 mil euros

As Festas de Almeirim representam um investimento de cerca de 30 mil euros. A informação foi adiantada pelo presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, ao Jornal O Almeirinense.

Segundo Pedro Ribeiro, as festas organizadas pela Câmara são de natureza “familiar” e foram feitas para que as pessoas possam “estar com os amigos e com a família”, ao contrário dos “grandes eventos que custam centenas milhares de euros por noite”.

Segundo o autarca, os 30 mil euros dizem apenas respeito aos artistas que vão atuar nas festas de Almeirim. A Câmara decidiu, após dois anos de pandemia, manter um modelo tradicional e simples, com um orçamento para vários dias: “ São 30 mil euros em artistas para nove dias de festa. Existem festas que gastam esse valor numa só noite. Há artistas a custar 30 e 40 mil euros por noite. Os 30 mil euros que vamos gastar são para nove noites.”explica Pedro Ribeiro

O presidente Almeirinense sublinha ainda que as festas vão ser constituidas por uma série de atividades desde as “largadas na avenida 25 de Abril, até a algumas noites com Dj´s na praça de touros”. É “um modelo mais ou menos tradicional, que queremos voltar a manter, tendo em conta que nestes últimos dois anos tivemos todos fechados em casa”, explica o presidente.

As Festas vão decorrer entre 18 e 26 de junho.