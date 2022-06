Autarquia oferece bilhete e viagem de autocarro para o Dia do Município de Almeirim na Feira Nacional de Agricultura

O Dia do Município de Almeirim na Feira Nacional de Agricultura acontece no próximo sábado, dia 11 de junho, e a autarquia oferece aos munícipes viagem de autocarro e bilhete de acesso ao certame a quem utilizar este tipo de transporte.

No Dia do Município de Almeirim na FNA estão programadas diversas atividades ligadas ao concelho, entre elas demonstração dos Ranchos Folclóricos, mostra dos produtos regionais como a Sopa da Pedra, melão e caralhotas, entre outros.

Programa:

Animação recinto

10h – Rancho Folclórico Os Camponeses da Raposa

11h – Rancho Folclórico Velhas Guardas de Fazendas de Almeirim/Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim

16h – Associação Movimento Palco – Dreamers (flash mob)

17h – Marcha de Fazendas de Almeirim

Palco Nave C

15h – Grupo de Cavaquinhos do Orfeão de Almeirim

18h -Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim

18.30h – Rancho Folclórico de Almeirim

21.30h – Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

Stand CIMLT

Todo o dia – MovAlmeirim – Promoção das Caralhotas de Almeirim

Todo o dia – Confraria Gastronómica de Almeirim – Degustação

15h – Associação Gentes de Almeirim – Degustação

17h – Associação dos Restaurantes da Sopa de Pedra – Degustação



O autocarro da feira terá paragens na rodoviária, depósito da água, biblioteca, zona norte, rodoviária antiga, Tapada e por fim CNEMA. As partidas realizam-se entre as 10h00 e as 23h00, e o regresso entre as 14h00 e as 2h00, num total de seis viagens de ida e volta.