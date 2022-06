“Felizmente, as pessoas já pensam um pouco no bem-estar do seu corpo”  

Paulo Frajuca é uma pessoa muito conhecida no concelho e na região. Tem uma vida dedicada ao bem-estar e pelas suas mãos podem ser feitas massagens ou osteopatia que ajudam, e muito, a resolver todo o tipo de problemas.

Paulo, como e quando surgiu o gosto por esta área?

Começou desde muito pequeno tinha os meus 9, 10 anos. Fazia massagens ao meu irmão, eu fazia e a forma de pagamento era poder ir com ele aos cafés e às matinés….o gosto foi ficando, crescendo, até que quando terminei o 12° ano, fui para lisboa tirar cursos técnico de fisioterapia e, depois massagem e osteopatia….e com isto já lá vão 26 anos.

Quem foram as maiores influências?

Como disse anteriormente, o meu irmão foi a minha primeira influência ao ser a minha cobaia. Mais tarde, já depois de tirar as minhas formacões, o meu grande mestre foi o Sr Eliseu Simões onde trabalhei com ele 8 anos e onde aprendi mais num mês do que nos 3 anos de estudo. A prática é fundamental e o Eliseu é um grande mestre nesta área.

Como foi o teu percurso profissional?

Após terminar o 12° ano fui para lisboa tirar cursos de massagem e osteopatia, fui fazer um estágio com o Sr Eliseu e por lá fiquei uns anos. Mais tarde voltei a Lisboa para trabalhar e dar aulas num curso de massagem, fui fazendo varias formações dentro desta área…em 2008 abri meu primeiro gabinete em salvaterra, depois Fazendas e por fim Santarém e, simultaneamente, fui acompanhando equipas de futebol…União de Almeirim…união de santarém….amiense…académica Santarém….selecções distritais e por fim o meu Fazendense.

Que serviços há no seu espaço?

No meu gabinete, em Santarém, tenho também mais pessoas a trabalhar comigo onde fazemos massagem, osteopatia, reiki, terapia sacrocraneana, terapia das velas, reflexologia e, brevemente, terapias chinesas….

Onde ficam os seus espaços?

Neste momento, estou a maior parte do tempo na minha clínica em Santarém, mais precisamente em são domingos, e ao fim do dia estou nas fazendas, e vou pontualmente dar consultas a alpiarça e lisboa.

Esta é uma área que nunca se pode parar. Há constantes evoluções?

Sim sem dúvida, vou sempre tentando acompanhar a evolução- Faço formações, para andar atualizado para aprender a cada dia que passa. Se não evoluimos, não acompanhamos o desenvolvimento das novas técnicas e vamos ficando para trás. É fundamental estar atualizado, dentro do pouco tempo disponível.

Que tipo de problemas trata mais?

Maioritariamente, os problemas de coluna, porque também é a maior responsável pelo movimento do nosso corpo, e é ela que comanda tudo, desde as dores ciáticas, as dormências, ditos formigueiros e depois aparecem os “acidentes “ como as entorses e traumatismos . Nas alturas de mais frio e chuva vem as artroses e tendinites.

Já começa a existir a preocupação de fazer trabalho preventivo?

Felizmente, as pessoas já pensam um pouco no bem- estar do seu corpo, já fazem exercicio fisico, que é fundamental para a nosso bem-estar e procuram fazer massagem com mais regularidade, já fazem a chamada “manutenção “ do corpo de 2 em 2 meses como recomendo., porque não podemos pensar só no trabalho, temos de fazer um esforço para cuidar do nosso organismo. Eu uso muito uma frase que diz…”quando somos novos estragamos o nosso corpo para ganhar dinheiro, e quando chegamos a velhos gastamos o dinheiro para recuperar o corpo…”

Que dicas sugestões deixa a quem o está a ler?

O principio é fazer exercício fisico, quem trabalha muito tempo de pé ou sentado deve mudar de posição a cada 20m , não estar muito tempo sem movimentar-se e devemos fazer massagem e alinhamento da coluna com regularidade para manter o bom funcionamento dela e, assim, podermos nos sentir bem com o nosso corpo solto e saudável….porque depois de estragado pouco há a fazer…