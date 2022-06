Conferência Internacional “Os desafios para os agricultores e para a agricultura no futuro” apresenta propostas para a transformação do setor

A FNA 22 – Feira Nacional de Agricultura / Feita do Ribatejo foi hoje palco da Conferência “Os desafios para os agricultores e para a agricultura no futuro”, promovida pela CAP, durante a qual se abordou a perspetiva tecnológica e a transformação que o sector agrícola irá ter nos próximos anos.

No âmbito deste debate, António Câmara, da Universidade Nova de Lisboa, apresentou a sua visão baseada na utilização de várias soluções tecnológicas que permitirão que a agricultura utilize e beneficie dessas soluções.

A intervenção de Luis Mira, Secretário Geral da CAP, incidiu sobre a necessidade de implementar um “digital rural act” que permitirá ao mundo rural não ficar de fora do processo de digitalização.

Na sessão de encerramento, Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP, alertou para vários problemas no sector como a urgência do 5G que permitirá uma internet mais eficiente, a burocracia dos apoios ao investimento, os elevados custos da energia ou a necessidade de olhar a para a água como um recurso fundamental para a coesão do território.

Durante o dia foram apresentados 11 projetos referentes à Adaptação e Mitigação de Alterações Climáticas, numa cerimónia promovida pelo Ministério da Agricultura e Alimentação que contou com a presença da Ministra de Agricultura, Maria do Céu Antunes, da Ministra da Ciência e Tecnologia, Elvira Fortunato, do Secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho e da Secretária de Estado do Comércio e Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

Seis dos projetos apresentados estão relacionados com a “Adaptação às Alterações Climáticas” e têm a coordenação do Instituto Politécnico de Santarém, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, da PORVID – Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, do Centro de Competências para o Tomate e Indústria (CCTI), do Instituto Politécnico de Coimbra (Escola Superior Agrária) e Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Os outros cinco projetos referentes à “Mitigação das Alterações Climáticas” contam com a supervisão da Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, do Instituto Politécnico de Coimbra e do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional.

Discutir o bem estar animal em toda a fileira desde a produção ao consumo, foi o objetivo do seminário promovido pela Sprega enquanto a Fertipower organizou um colóquio sobre vitivultura regenerativa que teve como intuito discutir a diminuição do uso de produtos químicos tendo em vista promover a saúde dos solos e a mitigação das alterações climáticas.

Já o LIDL promoveu uma conferência dedicada ao “Impacto das Exportações do LIDL a nível nacional” e que contou com a KPMG e a Portugal Fresh. De acordo com a organização as exportações do Lidl Portugal representaram 2% do total das exportações nacionais de produtos alimentares para a União Europeia.

No seminário Produção Pecuária Sustentável, promovido pela CAP, discutiram-se temas como a sustentabilidade da alimentação, o melhor uso das pastagens ou a eficiência alimentar. Já a Plurivet promoveu um debate sobre a restrição na utilização de antibióticos em bovinos e os respetivos problemas e oportunidades.

Durante o dia, a Demonstração de Ferrador, treinos de escolas de toureio e treinos de forcados e animação musical no palco da Nave C completaram o programa.

Amanhã, Dia dos Municípios de Santarém e da Golegã, o debate continua com as Conversas de Agricultura e no campo da animação realce para o concerto da banda de tributo “Abba Gold”.