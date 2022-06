Mostra do Turismo do Ribatejo promove natureza, património e gastronomia da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre 1 e 31 de julho, mais um certame digital, desta vez direcionado ao setor do turismo. A 3.ª Mostra do Turismo do Ribatejo pretende promover a região como destino turístico de excelência, através da promoção da oferta deste território, bem como das infraestruturas de apoio existentes.

A natureza, o património e a gastronomia da região vai ser promovidos pela NERSANT a partir do próximo dia 1 de julho na 3.ª edição da Mostra do Turismo do Ribatejo. O certame digital tem como objetivo promover a oferta turística da região bem como as infraestruturas de apoio existentes e prestadores de serviços, tais como hotéis, alojamento local, restaurantes, empresas de animação outdoor, entre outros.

A 3.ª Mostra do Turismo do Ribatejo vai realizar-se na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo, até dia 31 de julho, tendo cada uma das empresas participantes uma montra virtual própria onde se apresenta e onde pode dar a conhecer os seus produtos e / ou serviços. Aos visitantes, para além da consulta da oferta disponibilizada em cada um dos stands virtuais, é possível entrar em contacto direto com as empresas, adquirindo produtos e serviços.

Sendo a promoção dos negócios da região um dos objetivos da NERSANT, a participação na Mostra do Turismo do Ribatejo volta a ser gratuita para empresas associadas da NERSANT e para aderentes ao projeto da associação Viver o Tejo. Os interessados em participar no certame devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.