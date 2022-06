Regresso dos WAKO aos palcos

“Quase 3 anos sem pisarmos os palcos , está iminente o nosso regresso”. É desta forma que os WAKO revelam que dia 11 de junho regressam aos palcos na Stereogun (Leiria) conjuntamente com os Dallian e os Ressurge.

O projecto We Are Killing Ourselves surgiu sob o desígnio de Outrage em Janeiro de 2001, quando um círculo de amigos, com as mesmas influências musicais, tentou criar o seu próprio estilo de som. A primeira Demo “Outrage” foi gravada em 2002 e desde então, a banda atingiu um público muito mais vasto com o qual conseguiu criar uma grande empatia.