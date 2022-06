Hospital de Santarém cria manual sobre diabetes dirigido a crianças e pais

O Grupo da Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém (HDS), com o apoio do Gabinete de Comunicação e Imagem, criou um manual que compila informação sobre diabetes tipo 1 para ajudar as crianças e pais a terem uma fonte fidedigna para consulta.

O Manual da Diabetes Tipo 1 foi apresentado aos profissionais do Serviço de Pediatria no dia 9 de maio.

“A Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crónica frequentemente diagnosticada em idade pediátrica. O seu tratamento é muito exigente, pois inclui, diariamente, a monitorização frequente da glicemia e várias administrações de insulina subcutânea”, salienta o Grupo de Diabetes Pediátrica.

Após o diagnóstico de diabetes tipo 1, as crianças ficam internadas, acompanhadas por um dos pais, para aprenderem todas as técnicas e protocolos necessários para que tenham a autonomia necessária. “O conhecimento sobre a doença é uma das ferramentas chaves para um bom controlo metabólico”, frisa o Grupo.