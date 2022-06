Almeirim assina protocolo com a CVR TEJO para divulgação dos vinhos do concelho

A Câmara Municipal de Almeirim (CMA) e a CVR Tejo assinaram um protocolo que vai permitir aos produtores de vinho regional do concelho aderir em concursos nacionais e internacionais, no passado dia 11 de junho, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

Pedro Ribeiro, presidente da CMA, refere que esta é uma “forma de apoio direto às adegas e empresas que têm dos melhores vinhos de Portugal e do mundo”, assegurando que a “quantos mais concursos forem, mais medalhas teremos e com isso divulgamos todos os vinhos do concelho de Almeirim”.

Este protocolo de promoção vai custar cerca de 10 mil euros aos cofres da autarquia e vai permitir uma maior divulgação dos vinhos de Almeirim em Portugal e no estrangeiro. O apoio abrange a apresentação a concursos de amostras de vinhos brancos, tintos, espumantes, licorosos ou vinagres, visando a promoção das marcas do concelho.

Neste mesmo dia, o Município de Almeirim também trouxe à Feira Nacional de Agricultura produtores do concelho, grupos musicais, bandas, ranchos folclóricos num dia que envolveu a comunidade e proporcionou aos visitantes da FNA um dia empolgante.

A autarquia apostou forte no evento com a oferta de deslocação de autocarro com bilhete de acesso à feira, uma medida efetuada no âmbito do projeto de mobilidade do concelho de Almeirim. A Câmara Municipal adquiriu 300 bilhetes de acesso à feira e com isso reduziu cerca de 300 deslocações em viatura própria por aqueles que tomaram esta opção mais sustentável.

A divulgação foi o tônico do Dia do Município na FNA. O Município colocou a garrafa de vinho gigante à entrada da feira no intuito da promoção do vinho almeirinense, distribuiu bilhetes aos estudantes do pré-escolar e 1º ciclo e promoveu o produtos regionais do concelho, como a Sopa da Pedra, o melão e as caralhotas.

“É muito importante a divulgação daquilo que é o mundo rural, daquilo que é a nossa realidade, porque o nosso concelho entre agricultura e agroindústria tem aqui um componente enorme e portanto faz todo o sentido que Almeirim esteja representado nesta que é a maior feira regional e onde passam centenas de milhares de pessoas”, garante Pedro Ribeiro ao Jornal O Almeirinense.

A feira também contou com a presença dos vários municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e de outras zonas do país que aproveitaram a FNA para promover os seus concelhos.