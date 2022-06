Almeirim recebe Encontro Sénior Mais Lezíria 2022

O Parque da Zona norte, em Almeirim, vai receber, no dia 22 de junho, às 10h, a concentração do encontro sénior “mais lezíria 2022”.

Esta iniciativa prevê a realização de várias atividades, todas elas direcionadas para a população sénior, como Pound, Aero Mix, Momentos Zen e Dança.

O evento faz parte de um conjunto de atividades promovidas pela organização “MAIS lezíria”.

Numa nota nas redes sociais, o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, referiu que ” no final de mais um ano desportivo do projecto Desporto Sénior” a autarquia “volta a convidar os colegas dos municípios da CIMLT para a nossa festa.”

O MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.

As inscrições pode ser feitas através do seguinte link: https://forms.gle/Dw2BtR5EwVhsPFTY7

O encontro vai ser constituída pelo seguinte itinerário:

08h20 – Pombalinho, S. António

08h30 – Azinhaga, Praça

08h40 – Golegã, Igreja, próximo ao banco BPI