Chamusca participa no primeiro Concurso Nacional da Canção Rural

O Município da Chamusca vai participar na primeira edição do Concurso Nacional da Canção Rural, que se realiza já na próxima sexta-feira, dia 17 de junho, às 21H30, em Pinhel – ‘Cidade do Vinho 2020/22’.

O concurso tem transmissão em direto na página de Facebook ‘Municípios do Vinho’ e conta com a participação de sete canções originais, nas quais os autores e intérpretes se apresentam em representação dos respetivos municípios, que integram a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Para esta primeira edição, estão apuradas sete canções, em representação de outros tantos municípios que integram a AMPV, tais como Alenquer, Beja, Cantanhede, Chamusca, Nelas, Santarém e Viana dos Castelo.

O Município da Chamusca estará representado pelo fadista chamusquense Rui Tanoeiro, com a canção “Morena da Minha Aldeia”, com letra e música original da sua autoria. A canção “tipicamente chamusquense” fala do mundo rural, da lezíria, da vinha, do vinho, dos namoros de antigamente e das gentes que trabalhavam nos campos e retrata, na perfeição, o amor e o orgulho que o fadista tem pela sua terra. Apaixonado pelas suas raízes foi a cultura e as tradições da Chamusca que o chamaram para o fado.

“Cresci na Chamusca, sempre, habituado a ouvir fado nas tertúlias, com amigos, ou não fosse a minha Chamusca uma terra de bons músicos, bons fadistas e até uma referência a nível nacional”, destaca o fadista.

O concurso que conta com a organização da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), da Associação das Rotas do Vinho de Portugal e ‘Pinhel – Cidade do Vinho 2020/22’ (ARVP), com o patrocínio principal da Casa Ermelinda Freitas, assim como dos Vinhos da Beira Interior e Município de Pinhel. A prova que conta com o apoio da Wine in Moderation foi criada com o objetivo de estimular a composição de temas musicais com acompanhamento vocal, cujos textos (poemas) contribuam para uma maior visibilidade do mundo rural.

Os intérpretes, a solo ou em grupo, apresentam-se em nome próprio, mas em representação do ‘seu’ município. Os temas, que não podem ultrapassar os três minutos de duração, são originais e com textos em português subordinados ao tema ‘Mundo Rural’. A direção musical é do maestro Carlos Alberto Moniz.

O júri será composto por Carlos Alberto Moniz (Presidente do Júri), Amadeu Diniz Fonseca (Poeta/letrista), Ana Sofia Ricardo (Direção Regional de Cultura do Centro), Beatriz Cardoso (Música/Cantora) e Daniela Marques (Rainha das Vindimas 2021), que elegerá os três primeiros vencedores do concurso. Serão ainda atribuídos prémios para a melhor letra, melhor música e melhor interpretação. Haverá ainda um prémio atribuído pelo público, numa votação extra, posterior ao concurso, que decorrerá a partir do dia 25 de junho, nas redes sociais, onde será eleita a canção “Mais Popular”.