As piscinas municipais recebem o XI Festival de Natação Artística de Almeirim, no próximo dia 25 de junho, um espetáculo de sincronia e beleza que regressa após três anos de interregno.

Na iniciativa, que se realiza entre as 11h00 e as 13h00, vão estar envolvidos vários clubes numa saudável competição, que irão receber lembranças no final do evento.

A organização convida todos a assistir a este espetáculo que quermesse e bar e recomenda o uso de máscara de proteção.