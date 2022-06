Tutygomas: Já abriu em Almeirim a maior loja de gomas do distrito

Após um ano da abertura do espaço em fazendas de almeirim, Sandra e Sérgio Policarpo sentiram necessidade de abrir uma loja em almeirim, devido à procura crescente dos produtos.

Como e quando surgiu a Tutygomas?

A Tutygomas nasceu no meio de uma pandemia(13 de Maio de 2021) num espaço nosso, em Fazendas de Almeirim, que não estava a ser utilizado. Numa conversa familiar (Sérgio, Sandra e Yara Policarpo), decidimos abrir uma loja de gomas, independentemente das dificuldades que todos estávamos a atravessar. Como já é normal da nossa parte, é nos momentos mais complicados que nós temos de mostrar o nosso real valor. E como gostamos de arriscar, passado exatamente 1 ano (13 de Maio de 2022) abrimos a loja de Almeirim. Ou seja….. 13 de Maio será sempre o dia da Tutygomas.

A abertura em Almeirim deve-se a uma procura da zona?

Sem dúvida. Tínhamos tudo planeado para abrirmos a Loja de Almeirim no final de 2021, porque tínhamos imensos clientes que nos visitavam na loja das Fazendas de Almeirim e os mesmos vivem em Almeirim. Temos um excelente trato com o cliente tenha ele 3 anos ou 90 anos. Somos procurados por todas as faixas etárias e o que nos deixa felizes é a satisfação de todos os nossos clientes.

O que podemos encontrar na Tutygomas?

Na Tutygomas podemos encontrar tudo o que se possa imaginar para deixar as crianças e respectivos familiares super felizes. Temos produtos de extrema qualidade, alguns deles só os conseguem encontrar nas nossas instalações.Temos gomas, chocolates, chupas, brinquedos, bebidas energéticas entre outros. Também temos todo o tipo de lembranças para festas de aniversário, batizados, casamentos etc etc. Na Tutygomas, a qualidade é que impera.

Quais os serviços que disponibilizam?

A Tutygomas está a laborar de segunda a sexta das 08h às 19h sem interrupção para almoço. Nesta fase inicial da abertura da loja de Almeirim o horário da loja das Fazendas vai ser reajustado e brevemente teremos novo horario para termos as 2 lojas a funcionar em simultâneo, bem como o serviço de entrega ao domicílio.

Gostaria de deixar algum agradecimento?

Queriamos agradecer a todos os amigos, clientes e familiares que nos ajudaram a realizar este novo projeto e acreditaram no nosso trabalho. Também queríamos agradecer às pessoas que nos tentaram fazer de tudo (inclusive abrir uma loja do mesmo ramo) para que o nosso projeto não fosse uma realidade, sem eles nunca seria possível ter todos os dias entre 15 e 20 crianças às 7.45 da manhã à porta da MAIOR LOJA DE GOMAS DO DISTRITO. A Tutygomas está no mercado para marcar a diferença.

Localização

Tutygomas Fazendas de Almeirim:

Rua Dr Guilherme Nunes Godinho n 330

2080-562 Fazendas de Almeirim

Tutygomas Almeirim:

Rua António Sérgio 8A

2080-062 Almeirim

Horário:

2ª a 6ª, das 08h às 19h