Novo presidente do PSD

Luís Montenegro foi eleito no passado dia 28 de Maio de 2022 líder do PSD por uma margem esmagadora de 72,5%.

Acredito que seja uma data histórica para o PSD na medida em que rompe com a passividade da anterior direção, trazendo uma maior animosidade para o debate político.

Esse pensamento foi partilhado pela maioria dos militantes do PSD já que no passado sábado verificou-se a maior diferença entre o primeiro e segundo classificados em eleições diretas do PSD com mais do que um candidato – quase 45 pontos percentuais — e, em termos absolutos, Luís Montenegro conseguiu o quinto melhor resultado registado pelo vencedor nas 11 eleições diretas já realizadas entre os sociais-democratas.

Luís Montenegro venceu em todos os distritos do país, nas duas Regiões Autónomas e na estrutura da Europa.

Deputado durante 16 anos, de 2002 a 2019, Luís Montenegro foi líder da bancada parlamentar do PSD entre 2011 e 2017, após uma grande vitória do PSD de Passos Coelho nas legislativas de 2011. Em outubro de 2015 foi novamente eleito líder da bancada parlamentar, após a coligação Portugal à Frente (PSD-CDS) ter vencido as legislativas de 2015.

Acredito que se avizinha tempos de mudança para o bem deste país, que caiu na armadilha de dar maioria a um partido sem cultura democrática, ao dar uma esperança a muitos portugueses que há alternativa a direita sem ser a direita radical.

Artigo de Fausto Russo, PSD Almeirim publicado na edição de 1 de junho de 2022.