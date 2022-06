Caminhos (In)Perfeitos!

As ideias e motivações que me mantem, ainda por aqui, é o meu substrato que me alimenta ,a continuar a pensar que é possível fazer diferente, mas diferente para melhor.

A política deve ser encarada como um serviço público, onde o respeito por todos, mesmo que não se concorde, deve prevalecer. Apesar de, os caminhos apontados por algumas opiniões, querem demonstrar, pela ilusão do discurso, que o objectivo é ser justo e igual para todos, a realidade é longe disso. Em muitos desses discursos, basta o bom senso para se perceber que não é esse o objectivo!

Apesar disto, não existe um caminho perfeito, pois existe sempre imperfeições em todos, não fossem estes tomados por humanos! Ainda assim, verificar que o caminho que se está a trilhar, é o mesmo que já foi tomado, tendo tido resultados catastróficos para a economia e sociedade, é penoso!

É penoso, pois eles são mantidos no poder, não por quem neles foi votar, mais por aqueles que não quiseram ir votar. Mais penoso se torna, verificar isto mesmo acontecer no espectro nacional e local, onde só se trabalha para as coisas com maior visualização.

Faz-se novos investimentos, mas não se cuida do existente! Por todo o concelho existem irregularidades e ou ausência de limpeza e conservação em estradas, ruas, passeios, valetas, vales e cursos de água, parques, acessos, etc., onde bastava uma pequena intervenção para corrigir, limpar ou conservar.

Este e os anteriores executivos, querem fazer querer que, só agora é que se recorre “administração directa”, e como sendo uma inovação e melhoria na gestão da autárquica. Assim, oculta-se que essa é a obrigação da autarquia, usar da melhor e mais eficiente forma, os recursos humanos, estruturais e equipamentos. Não faz mais que sua obrigação, para isso foram eleitos!

Artigo de João Vinagre, CDS Almeirim, publicado na edição de 1 de junho de 2022