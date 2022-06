Filipe Rego lamenta que Duarte Duarte não concorra às eleições do União de Almeirim

Filipe Rego, o treinador anunciado por Duarte Duarte para a próxima temporada, lamentou que o dirigente não concorra às eleições do União Futebol Clube de Almeirim que se realizam esta quinta-feira, 30 de junho, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.

Numa nota publicada nas redes sociais, Filipe Rego começa por agradecer o convite endereçado pelo atual presidente do clube, Duarte Duarte, mas também a todos aqueles que lhe deram força neste possível regresso aos comandos da equipa almeirinense e lamentou o facto de a atual direção não avançar para uma candidatura ao sufrágio de hoje.

“Gostaria também de esclarecer que era impossível dizer não aquando do convite do clube que me viu crescer como homem e jogador e depois como treinador. São 30 anos de casa. Infelizmente esta hipótese do regresso ‘caiu por terra’. A direção atual decidiu não avançar com a candidatura. Lamento a forma tardia com que fui informado dessa desistência, depois de ambas as partes termos chegado a um acordo formal há cerca de 1 mês. Portanto ainda não vai ser desta que irei regressar às origens”, refere o técnico.

“Agradecer também aos jogadores que mostraram vontade de renovar e aos que ainda contactei para jogar no UFCA e que de imediato aceitaram caso fosse o treinador da direção eleita. Agora resta-me apoiar a nova direção e o seu treinador principal do qual sou amigo desde infância. E a partir deste momento esperar novas oportunidades que venham a surgir e fazer aquilo que mais gosto… futebol!”, conclui Filipe Rego.

Recorde-se que as eleições à direção do União Futebol Clube de Almeirim se realizam hoje, pelas 21h00, no Estádio D. Manuel de Mello, havendo até ao momento apenas uma lista concorrente liderada por Vasco Carvalho.