Alunos estudam estações de tratamento de águas da Águas do Ribatejo

Um grupo de alunos do curso Técnico de Análise Laboratorial da Escola Secundária de Salvaterra de Magos visitou esta quarta-feira, 29 de junho, as estações de tratamento de água e de esgotos para estudar o lado prático dos processos de tratamento.

Na ETA de Salvaterra de Magos onde se trata a água que consomem em casa e na escola, os alunos participaram no processo químico que garante água segura e de qualidade acompanhando os operadores nas recolhas de amostras, verificações e procedimentos.

As docentes das disciplinas de Tecnologia Química e Análises Químicas, acompanharam a visita e testaram os conhecimentos teóricos dos alunos na véspera de um teste onde a matéria foi abordada.

Nos Foros de Salvaterra, a comitiva ficou a conhecer a Estação de Tratamento de Águas Residuais ETAR onde se transforma o “esgoto” em lamas com valor ambiental para aplicação na agricultura e água tratada que é devolvida às linhas de água e encaminhada para o rio Tejo.

Os estudantes do 10º ano identificaram as técnicas e procedimentos na recolha de amostras para o controlo de qualidade que é feito diariamente em mais de meia centena de ETAR que a Águas do Ribatejo gere nos concelhos de Salvaterra de Magos, Benavente, Coruche, Alpiarça, Almeirim, Chamusca e Torres Novas.

As amostras são encaminhadas para laboratórios externos certificados e os resultados validados pela Entidade Reguladora do Serviço de águas e Resíduos ERSAR são divulgados pela AR no seu sítio www.aguasdoribatejo.com.

O grau de cumprimento dos valores paramétricos acima dos 99,5% no abastecimento e dos 98% no saneamento revela água segura e de qualidade em todos os sistemas de abastecimento e um tratamento eficaz das águas residuais, vulgo esgotos.

A abertura dos equipamentos da AR às escolas e à sociedade civil faz parte do plano de sensibilização/informação em curso com o objetivo de dar a conhecer a importância dos sistemas de tratamento. A AR pretende sensibilizar para a importância da água e do seu tratamento eficiente.

Enquanto entidade gestora, a AR assume na íntegra o longo processo desde a captação da água para consumo humano, tratamento, distribuição e numa segunda fase, a recolha de águas residuais para tratamento na ETAR e devolução do efluente tratado ao Ciclo Urbano da Água.