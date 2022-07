De potencial candidato no U. Almeirim a treinador do Fazendense

Filipe Rego demonstrou disponibilidade para ser candidato na Assembleia Geral do U. Almeirim do passado dia 30 junho, mas ontem assumiu um compromisso com o Fazendense. O técnico vai assumir o projeto do futebol sénior feminino.

Em declarações a O Almeirinense, Filipe Rego fala de uma oportunidade e um novo desafio no futebol feminino.

“O crescimento do futebol feminino a nível nacional e a oportunidade de pela primeira vez poder treinar uma equipa sénior foi um desafio que me despertou a vontade de colocar em prática tudo o que aprendi. E de certeza vai trazer-me muitas coisas novas e mais conhecimentos”, refere o técnico.

Filipe Rego admite que o convite surgiu há muito tempo, mas entretanto a vontade de voltar a treinar o União de Almeirim fez com que não aceitasse de imediato o cargo no Fazendense. Confirmada a não candidatura de Duarte Duarte, o treinador aceitou treinar as charnecas.

“A direção acreditou em mim e já me tinha feito o convite há bastante tempo mas que tinha coincidido com outro convite que foi público. Mesmo assim esperaram o desfecho, o que significava que era um objetivo do clube ser o técnico da equipa”, destaca.

Como objectivos para a próxima época, o treinador quer “fazer melhor que nos dois anos anteriores em que a equipa andou nos lugares cimeiros à procura da subida”.

Filipe Rego foi anunciado como treinador da lista de Duarte Duarte, que acabou por não se recandidatar, e admitiu ser ele próprio a candidatar-se à presidência do União de Almeirim, situação que acabou por não ocorrer e será agora treinador do futebol feminino da Associação Desportiva Fazendense.