Eleições U. Almeirim: Lista de Vasco Carvalho aceite mas …

O presidente da Assembleia-Geral (AG), José Carlos Silva, recebeu nas últimas horas duas listas para as eleições do próximo dia 12 de julho, no Estádio D. Manuel de Mello, em Almeirim.

Uma foi entregue na noite do dia 5 de julho e outra no dia 7 de julho, às 00h37. O Presidente da AG revela ao nosso jornal, que embora entrasse fora do prazo, considera a lista do candidato Vasco Carvalho válida.

José Carlos Silva adianta que a primeira lista, tem uma condição explícita – só será divulgada e colocada a votação se não houver mais nenhuma.

“Assim, os históricos da lista 1, dão um voto de confiança à lista 2 e como prova de boa fé, retiram-se. Se tudo correr normalmente [no dia 12 de julho], só estará para votação e escrutínio a lista do candidato Vasco Carvalho”, conclui.



Já esta manhã, Vasco Carvalho tinha afixado à porta da sede a lista e o projeto.