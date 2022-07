Plantel do Sporting CP manifesta apoio a Daniel Bragança

O plantel do Sporting Clube de Portugal está com Daniel Bragança e manifestou apoio ao almeirinense que se encontra a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, contraída no jogo particular frente ao Estoril, no passado sábado, 9 de julho, na Academia de Alcochete.

Os jogadores e equipa técnica uniram-se num momento de solidariedade com o centro-campista e envergaram a camisola do jovem no primeiro dia de estágio no Algarve.

“Nos bons e nos maus momentos, a família verde e branca está contigo. Estamos à tua espera, Daniel Bragança”, destaca o clube numa publicação nas redes sociais.

Recorde-se que, Daniel Bragança sofreu uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior e já foi operado em Lisboa. O médio terá uma paragem não inferior a seis meses e só deverá voltar a jogar na segunda fase da época.

Também o capitão Sebastian Coates, antes de responder às perguntas dos jornalistas, deixou uma palavra de conforto ao almeirinense.

“Um forte abraço ao Dani. O plantel está com ele, que tenha uma boa recuperação e que volte mais forte do que nunca”, diz.

O criativo formado em Alcochete integrou o plantel principal de Rúben Amorim nas últimas duas temporadas. Em 2021/22 registou dois golos e uma assistência em 36 jogos.