Onda de calor: Concelho de Almeirim pode chegar aos 47º

Esta semana são esperadas temperaturas altas no concelho de Almeirim, com os termómetros a estar sempre acima dos 40º Celsius e chegando mesmo aos 47º na próxima quinta-feira, dia 14 de julho, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A última grande onda de calor ocorreu em 2018, com os valores de temperatura máxima próximos dos que podem ser registados ao longo desta semana, sendo que a principal diferença se encontra no espaço temporal da atual vaga de calor, que tem extensão muito alargada.

Para hoje são esperados 39º Celsius de temperatura máxima, com subida a partir de amanhã com 44º, quarta-feira, 43º e quinta-feira, 47º, descendo depois gradualmente até domingo para os 39º Celsius. As temperaturas mínimas vão rondar os 20º e os 22º Celsius.

O IPMA emitiu entretanto um aviso laranja para terça e quarta-feira, 12 e 13 de julho, por persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Esta segunda-feira, 11 de Julho, o concelho de Almeirim encontra-se sob aviso amarelo.

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”. O amarelo avisa para uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

O Governo colocou o País em situação de contingência, desde a meia-noite de hoje, o que implica o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, entre outras medidas.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI) divulgada, a declaração de situação de contingência deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas poderá “ser prolongada caso seja necessário” e “não exclui a adoção de outras medidas que possam resultar da permanente monitorização da situação”.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, “que apontam para o agravamento do risco de incêndio rural”, lê-se na nota.

No sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que esta é a primeira vez que a Proteção Civil recorre à figura da situação de contingência nestas circunstâncias.

“Esta declaração resulta da elevação do estado de alerta especial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC], em função do agravamento das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA], com grande parte do território continental nos níveis elevado, muito elevado e máximo de risco de incêndio. Considera ainda o esforço que impende sobre o dispositivo operacional e a necessidade de serem adotadas medidas preventivas e especiais de reação face ao risco”, é referido na nota.

Ainda de acordo com o comunicado do MAI, a declaração da situação de contingência implica “o imediato acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis territoriais”, a passagem ao estado de alerta especial de nível vermelho, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), para todos os distritos, com mobilização de todos os meios disponíveis, e “o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros”.

Existirá ainda a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização e patrulhamentos, “considerando-se para o efeito autorizada a interrupção da licença de férias e a suspensão de folgas e períodos de descanso”.

O grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social também será aumentado e haverá a “mobilização em permanência” das equipas de sapadores florestais, corpo nacional de agentes florestais e vigilantes da natureza que integram o dispositivo de prevenção e combate a incêndios.

Haverá igualmente um reforço da capacidade de atendimento do serviço 112 e está prevista a dispensa de serviço ou a justificação das faltas dos trabalhadores, do setor público ou privado, que desempenhem cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, entre outras medidas.

No âmbito da declaração da situação de contingência, prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, serão também implementadas medidas de caráter excecional, como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, proibição da realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração e proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais.

Será ainda proibida a realização de trabalhos nos espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal e a utilização de fogo-de-artifício.

Na nota do MAI é ainda referido que o Ministério da Defesa Nacional, “através das Forças Armadas, responde às solicitações da ANEPC e com os meios aéreos militares pertencentes ao sistema de forças nacional, em função das disponibilidades existentes”.

Além disso, a ANEPC fará avisos à população, por SMS, sobre o perigo de incêndio rural.

Com a subida da temperatura prevista para os próximos dias, lembre-se que a exposição ao calor intenso pode ter efeitos negativos na saúde, como a desidratação e outras complicações que podem ser evitadas. As crianças, os doentes crónicos e as pessoas idosas são particularmente vulneráveis.

A reação de cada pessoa à temperatura e os seus efeitos na saúde podem ser diferentes, podendo variar de um ligeiro rubor, edema, síncope, cãibras e exaustão por calor, até ao golpe de calor.

Para proteger a sua saúde é fundamental estar informado e seguir as seguintes recomendações: Mantenha-se hidratado; Mantenha-se protegido do calor; Mantenha a casa fresca; Mantenha-se atento e proteja-se se tiver algum problema de saúde; Mantenha-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários; Conheça os sinais/sintomas da desidratação, golpe de calor e outras complicações. Em caso de emergência ligue 112

Tenha especial atenção, entre outros, com os doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida; Evite estar em zonas de poluição elevada uma vez que as temperaturas elevadas e a poluição do ar estão, muitas vezes, associadas; Sempre que trabalhar ou tiver alguma atividade no exterior faça-o acompanhado porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência; Não deixe animais de estimação no carro “estacionado”, pois eles também podem desenvolver doenças relacionadas com o calor; Sempre que necessário procure locais climatizados.