Biblioteca Municipal promove atividades de verão para crianças

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval vai receber uma série de atividades de verão direcionadas para as crianças.

A Biblioteca está a promover atividades de diversa natureza. Entre as atividades, podemos encontrar várias oficinas que têm como objetivo trabalhar a criatividade dos mais jovens, como a oficina de expressão plástica, expressão corporal e musical, pintura e escrita criativa.

Para além destas atividades há ainda espaço para várias sessões de cinema de filmes infantis como “Hamilton— O papa formigas”,” Capuchinho Vermelho”, entre outros.

Mas as atividades não ficam por aqui. A biblioteca também vai apostar nas novas tecnologias e vai promover ateliers como Modelagem 3D ou Atividades de realidade aumentada.

As atividades são direcionadas para diferentes faixas etárias, consoante a sua natureza.

As inscrições, por sua vez, têm que ser feitas com antecedência através do número 243594122 ou através do mail biblioteca@almeirim.pt