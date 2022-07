“Obrigado a todos pelo carinho e força que me deram nos últimos dias. A operação correu bem e agora é altura de me focar na fisioterapia para recuperar da melhor maneira possível. Voltarei melhor e mais forte”, escreveu Daniel Bragança após a operação realizada no Hospital da CUF.

O jovem jogador foi operado ao joelho direito, após ter sofrido entorse no ligamento cruzado anterior no decorrer do treino de sábado passado.