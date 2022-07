Marta Carvalho estreia-se no Europeu

O Campeonato da Europa de Pista de juniores e sub-23 arrancou esta quinta-feira no velódromo de Sangalhos, com os portugueses em provaa deixarem satisfeito o selecionador nacional.

Marta Carvalho fez a sua estreia em Campeonatos da Europa de Pista, com um 13º lugar. A júnior portuguesa participou na corrida de scratch e tentou manter-se sempre muito bem posicionada no grupo. Grande parte da prova foi feita a um ritmo relativamente calmo, com a aceleração a ficar para a parte final, principalmente na última volta. A campeã europeia foi a belga Lani Wittevrongel, com a polaca Maja Tracka e a israelita Ori Bash a completarem o pódio.

A ciclista Marta Carvalho, de Almeirim, representa a equipa Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais.



IMAGEM DE ARQUIVO