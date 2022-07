Depois de dois anos de pandemia, as tradicionais festas populares da Freguesia de Benfica do Ribatejo estão de regresso entre os dias 15 e 17 de julho.

A organização promete três dias com muita música, bailes, folclore, gastronomia, artesanato, vacadas, passeios de bicicleta e equestres. O último dia dos festejos, encerra com o concerto de Edna Pimenta, no palco das Festas da Vila de Benfica do Ribatejo.