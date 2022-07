Fogueira em obra leva à intervenção das autoridades na Tapada

Um fogueira numa obra levou à intervenção da GNR na manhã desta quinta-feira, 21 de julho, na localidade da Tapada, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, os trabalhadores de uma obra no centro da localidade deflagraram uma fogueira para queimar sobras da limpeza do terreno de uma habitação, cerca das 11h00, de hoje. Uma patrulha da GNR, que se encontrava de passagem, detetou a situação e interviu para que a fogueira fosse rapidamente extinta, numa altura em que as queimas e queimadas são expressamente proibidas. Os trabalhadores taparam a queima com terra e assim extinguiram o fogo.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim também foram chamados ao local, mas acabaram por não intervir.

Os dois trabalhadores são emigrantes, o que pode indicar o desconhecimento da lei em vigor relativamente ao uso do fogo.