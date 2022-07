Morreu António Simões Leitão, fundador do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo

António Simões Leitão, um dos fundadores do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, morreu este sábado, 30 de julho, aos 86 anos de idade, em Benfica do Ribatejo. Um dos grandes amigos da Cultura e das vivências da Vila do concelho de Almeirim.

Fez da agricultura a sua profissão ao longo de toda a vida mas foi participante ativo da vida cultural e desportiva de Benfica do Ribatejo. Fez parte dos fundadores do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, foi corista e ator em várias peças e atuações musicais .

Desde de 1998 que é parte integrante da direção da Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo, tendo sido presidente durante várias anos. Em 2005 fundou o grupo os Maduros dos Cortiçois e era elemento do grupo musical “Amigos da Música”.

Nos últimos anos a convite do grupo FIFCA, fez as suas últimas atuações. Era conhecido no meio musical pelo excelente toque do seu instrumento, a cana rachada.

Ainda não é conhecida a data de realização das cerimónias fúnebres.