Atropelamento de empilhador fere funcionária com gravidade na Adega de Benfica do Ribatejo

Uma funcionária da Adega de Benfica do Ribatejo sofreu ferimentos graves na sequência de um atropelamento com empilhador na tarde desta quarta-feira, 3 de agosto, em Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima tem cerca de 30 anos e sofreu ferimentos graves numa perna e na zona da clavícula. A vítima foi estabilizada no local pelos bombeiros e posteriormente encaminhada ao Hospital Distrital de Santarém onde está a receber tratamento médico.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, refere que o alerta para os meios de socorro foi dado pelas 15h29.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência e a Autoridade para as Condições do Trabalho foi chamada ao local para apurar as causas do acidente.