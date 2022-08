Indignação

Quando fui eleito presidente da concelhia do PSD de Almeirim, não era, nem nunca há de ser minha intenção de escrever este ou qualquer outro artigo para o jornal, mas o que se tem vindo a passar na assembleia de freguesia de Fazendas de Almeirim, fez com que eu quebrasse a regra e venha a alertar os fregueses da segunda maior freguesia do concelho de Almeirim, passo a citar: a Assembleia de Freguesia é o órgão com mais poder na freguesia, é o único órgão que pode destituir um executivo, e é uma das competências da Assembleia fiscalizar os atos do executivo, e se possível aconselhá-lo. Qualquer membro da assembleia pode questionar o Sr. presidente da junta sobre qualquer assunto que diga respeito á freguesia, pois não é o que tem acontecido em Fazendas de Almeirim, nas ultimas assembleias, pois quando os deputados da oposição, pedem esclarecimentos ao senhor presidente da junta, ele responde, não estou para aturar isto ou então que os deputados da oposição que façam o pedido por escrito.

Que me lembre, pois também faço parte de uma assembleia, o presidente da junta não é obrigado a responder na hora se assim o entender, mas tem a obrigação de responder por escrito. Mas o mais grave é que a senhora presidente da assembleia afirma que todas as assembleias são gravadas, mas nas atas não consta todos os assuntos que são discutidos nas assembleias, ou seja as atas não traduzem fielmente que se passa nas assembleias.

Será que temos de novo a censura á porta? No dia 24 de junho, pelas 21 horas reuniu-se a assembleia, e qual não foi o espanto dos deputados da oposição, quando entraram e depararam com cerca de 15 pessoas no palco e em aparato mediático, com câmaras e microfones por todo lado, tratava-se então de homenagear alguns atletas da freguesia. E agora pergunto eu! Porquê de tanto secretismo? a oposição não podia saber? No dia a seguir foi inaugurada a casa mortuária ás 9 da manha, envolta do maior secretismo, porquê? Será que não foi porque a oposição não concordou que a casa mortuária fosse construída onde foi, e que sendo construída no terreno da junta seja agora propriedade da câmara, já para não falar do seu custo, 368 mil euros, muito desse valor é dinheiro dos contribuintes.

Fiquei sabendo á pouco tempo deste assunto e resolvi partilhar. Como é do conhecimento geral, o concelho de Almeirim tem muitos campeões em varias modalidades, o que eu não compreendo é como é possível a Raposa ter um campeão da Europa e agora campeão do mundo, entre outros títulos e ser patrocinado pela autarquia de Sernancelhe, e na sua farda não haver um distintivo da sua câmara muito menos da sua junta. Gasta-se tanto dinheiro em coisas desnecessárias, também podia haver uma verba para patrocinar quem leva o nome do concelho e da freguesia alem fronteiras.

Artigo de António Nunes, PSD Almeirim, publicado na edição de 15 de julho.