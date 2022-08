Saiba como poupar na conta da eletricidade durante as férias

O mês de agosto é para muitos portugueses, bastante dispendioso. Entre pagar estadias, viagens e refeições fora, sobra pouco dinheiro para outras despesas. No entanto, existem alguns gastos como as faturas de eletricidade, que não podem ficar para segundo plano mesmo estando de férias e, para muitas famílias, estas têm tendência a ser elevadas durante todo o ano.

Mas nem tudo são más notícias. Sair de casa para ir de férias pode ter algumas vantagens! Começando pela menor necessidade energética que terá a sua habitação. Isto é, uma vez que não vai estar a consumir diretamente energia durante alguns dias, é provável que o valor das suas contas da luz seja mais baixo. E além disso, de acordo com a Selectra -especialista em tarifas de luz e gás- , há ainda alguns ajustes que pode fazer antes de seguir viagem que lhe permitem poupar bastante dinheiro ao final do mês. Quer saber quais? Ora tome nota destas dicas!

Não deixe os aparelhos em modo standby

Este é um truque que serve para qualquer altura do ano! Ao deixar a televisão ou o carregador de telemóvel em standby invés de os desligar completamente da ficha, está a perder não só energia como também dinheiro. Por isso, o melhor a fazer é mesmo dar uma vista de olhos a todas as tomadas elétricas de sua casa antes de ir de férias, e desligar todos os aparelhos que não precisem de estar ligados durante a sua ausência.

Ajuste a temperatura do seu frigorífico

Se por acaso não tem ido ao supermercado para evitar deixar alimentos a estragar no seu frigorífico enquanto está fora, é provável que ele esteja mais vazio. E isso pode-lhe dar ainda mais jeito do que aquilo que pensa, visto que será necessária menos energia para refrigerar os produtos que restam. Por isso, antes de ir não se esqueça de ajustar a temperatura do frigorífico para um valor mais elevado.

Desligue o termoacumulador elétrico

Tem um termoacumular ou um cilindro para aquecer a água? Aproveite para desligá-lo da tomada e poupe até 25% de energia!

Apague (parcialmente) o seu quadro elétrico

Se não vai estar por casa, o seu consumo de energia irá reduzir significativamente. E há inclusive vários eletrodomésticos que não vão ser utilizados durante esse período de tempo, como é o caso do ar condicionado ou do microondas, que acabam ainda assim por gastar por estarem em modo standby. Portanto, uma das alternativas que tem ao seu dispor para poupar essa energia é apagar parcialmente o quadro elétrico, deixando apenas ligados os aparelhos que têm de continuar em funcionamento.

Procure a tarifa mais adequada para a sua casa de férias

Nem sempre a tarifa de energia que tem contratada na sua habitação é a mais indicada para uma casa de férias, visto que o consumo que é feito na primeira tende a ser muito maior do que na segunda. Por este motivo, o recomendado é consultar uma equipa de especialistas para o ajudar a procurar qual é a comercializadora do mercado que oferece as melhores condições para si, de modo a evitar pagar por um serviço do qual não irá usufruir a 100%.