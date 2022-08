Trabalhadores da Monliz em greve no dia 10 de agosto

Os trabalhadores da Monliz, em Alpiarça, vão estar uma greve para o próximo dia 10 de agosto e vão concentrar-se em protesto nessa manhã, nas instalações da empresa, na Zona Industrial, em Alpiarça.

Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar, os trabalhadores em greve exigem à empresa o fim dos horários desregulados, dois dias de descanso consecutivos; o gozo de um fim de semana por mês; aumentos salariais dignos; o fim da precariedade, a progressão na carreira, melhores condições de trabalho; negociação e cumprimento do contrato coletivo de trabalho, não é revisto desde 2003, entre outras reivindicações.

A concentração dos trabalhadores está agendada entre as 09h30 e as 12h00 e contará uma conferência de imprensa pelas 10h30 com Ana Pires, da comissão executiva do conselho nacional da CGTP-IN.