45 pessoas doaram sangue hoje em Almeirim

45 pessoas responderam ao apelo do Grupo Dadores Benévolos Sangue do Concelho de Almeirim para a Dádiva de Sangue que ocorreu na manhã desta terça-feira, 9 de agosto, na sede da RUTIS, em Almeirim.

Segundo Nuno Constantino, do Grupo Dadores Benévolos Sangue do Concelho de Almeirim, este número é “muito bom”, numa altura em que muitas pessoas estão de férias e fora do concelho.

A dádiva de sangue foi organizada pelo Grupo Dadores Benévolos Sangue do Concelho de Almeirim, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A próxima está agendada para o dia 28 de setembro, no mesmo local.

No período de Verão as necessidades de sangue são maiores. Neste sentido, o grupo de doadores de sangue de Almeirim apela à participação de todos aqueles que têm o privilégio de doar sangue. Esta, é a única forma de responder às diversas situações clínicas que acontecem todos os dias, como doenças e acidentes.

Todas as regras de segurança são cumpridas, para que os doadores possam fazer a sua dádiva de forma segura, eficaz e célere.

A cada dois segundos, alguém precisa de uma transfusão de sangue e todos os dias são necessárias mil unidades de sangue em Portugal. Podem doar sangue todas as pessoas com bom estado de saúde, hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e 65 anos. A dádiva de sangue é benévola e não remunerada. A doação de sangue pode ser feita de quatro em quatro meses pelas mulheres e de três em três meses pelos homens.