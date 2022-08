Polaco escolheu Hospital de Santarém para realizar estágio em fisioterapia

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebe, pela primeira vez, um estudante do curso de fisioterapia para realizar um estágio ao abrigo do programa Erasmus, com a duração de dois meses. Kacper Luczkowiak, 22 anos, vem da Polónia, frequenta o segundo ano do curso na Hipolit Cegielski State University of Applied Sciences, em Gniezno, e chegou ao Hospital há cerca de um mês.

Está a estagiar no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação (MFR), tendo como orientadora de estágio a fisioterapeuta Ana Meireles. Conta com o apoio de Irene Granjo, fisioterapeuta coordenadora, e da restante equipa do Serviço.

De Portugal Kacper Luczkowiak apenas conhecia as cidades do Porto, Aveiro e Lisboa. A escolha de Santarém e do Hospital aconteceu após pesquisa e por influência de um professor. Percebeu que no HDS “existem bons profissionais” que poderiam ajudá-lo a adquirir mais conhecimentos em fisioterapia. Por outro lado, o facto de se situar próximo de uma zona montanhosa também teve peso na sua decisão, uma vez que é amante de escalada.

Segundo Kacper Luczkowiak, este estágio tem possibilitado uma melhor compreensão na área musculoesquelética, nomeadamente na avaliação, tratamento e realização de planos de exercícios.

O aluno realça ainda o facto de lhe ter sido dada a oportunidade de tratar de alguns doentes de forma quase autónoma, ainda que, obviamente, sob a orientação e supervisão da sua orientadora e profissionais de saúde do Serviço de MFR.

“Após um mês, posso ver o meu progresso com alguns doentes”, refere, demonstrando entusiasmo pela possibilidade que lhe foi dada também de concretizar o sonho de experienciar uma cirurgia.

“Penso que dois meses de estágio, pelo menos no HDS, vale quase tanto ou mais que um ano de estudos”, refere, admitindo poder voltar ao Hospital para realizar um novo estágio.

O estágio teve início a 4 de julho e terminará a 8 de setembro.