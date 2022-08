Em Portugal nunca foi implementada uma rede de creches públicas. É um tema que sempre foi negligenciado pelos consecutivos governos PS/PSD, acabando sempre por ser IPSS’S e Misericórdias a prestar esse serviço, quando na realidade é uma obrigação do Estado! A proposta do PCP que previa a gratuitidade e o igual direito de acesso à creche para todos os bebés até aos 3 anos, o alargamento do número de vagas e a implementação de uma rede pública, foi reprovada. Recentemente, o PS e Governo, colocaram entraves à sua implementação, seja com adiamentos, ou pretextos para limitar o número de crianças abrangidas, seja pelos escalões de rendimento e agora pela idade! No passado dia 1 de Junho, foi aprovada uma medida que surge da parceria entre o Governo e o Sector social.

Ela estabelece a gratuitidade para as crianças inscritas nas suas creches, com idades compreendidas entre os 0 meses e 1 ano, independentemente do seu escalão, e com aplicação já em Setembro de 2022. Isto é desviar a atenção sobre quem realmente tem a responsabilidade de dar esta resposta.

Porque, para além de não serem criadas mais vagas para este sector, continuando imensos bebés sem ter colocação, também não será criada uma rede pública de creches. A lista de espera, essa é enorme! Na procura desesperada de uma vaga, há quem inscreva os seus filhos ainda antes do seu nascimento! Invariavelmente a resposta é sempre a mesma, NÃO HÁ VAGAS! Esta medida é, apesar de ser um passo importante, claramente insuficiente para as necessidades reais das famílias portuguesas!

Artigo de Ana Rita Monteiro, CDU Almeirim, publicado na edição de 1 de agosto