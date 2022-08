A melhor telenovela das obras públicas portuguesas é a localização do novo aeroporto de Lisboa. Todos os somos entendidos no assunto e todos achamos que o aeroporto ficava melhor bem pertinho de nós.

Há mais de 50 anos iniciaram-se os estudos para a implementação no novo aeroporto com a criação do Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa em 1969. Dois anos mais tarde Rio Frio (Palmela) foi escolhida como a melhor opção. Desde essa data sempre que os estudo se repetiram o vencedor foi sempre o mesmo: Rio Frio.

Já em 1999 os “Aeroports de Paris” estudaram as opções: Rio Frio (com pista Oeste/Este), Rio Frio (com pista Norte/Sul) ou Ota. Esse relatório conclui que a hipótese vencedora era Rio Frio (O/E), em 2º – Rio Frio (N/S) e em 3º – Ota. No entanto, no decorrer do estudo o Ministério do Ambiente inviabiliza Rio Frio. Dessa forma, a conclusão é que é viável a construção na OTA…

Em 2007 a Confederação da Indústria Portuguesa veio propor a localização – Campo de Tiro de Alcochete. O estudo dessa opção foi coordenado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil tendo-se concluído que essa era a melhor opção. Depois disso, já com a Troika em Portugal, foi colocada a hipótese de manter a Portela e juntar o Montijo para os voos das low cost. Esta é ainda hoje a opção em cima da mesa. Mas no final de toda esta novela a verdade é que o Aeroporto da Portela está cheio e não se sabe qual o próximo episódio. O que sabemos é que todo o dinheiro que custa uma infraestrutura desta dimensão merecia uma abordagem séria, baseada em critérios técnicos e transparente. E isso é tudo o que não tem sido feito

Artigo de João Lopes, PSD Almeirim, publicado na edição de 1 de agosto.