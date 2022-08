Apostador ganha raspadinha de 168 mil euros em papelaria de Almeirim

Um sortudo apostador vai receber dois mil euros por mês durante sete anos, num total de 168 mil euros, após adquirir e raspar uma raspadinha “Mega Pé de Meia” na manhã desta terça-feira, 16 de agosto, na papelaria Casa do Papel, em Almeirim.

O valor é referente ao segundo maior prémio da raspadinha “Mega de Pé de Meia”, mas foi o premio mais alto alguma vez atribuído neste estabelecimento, que recentemente está sob uma gerência e imagem renovada. O cliente, que pediu o anonimato, é habitual do estabelecimento e ficou muito feliz com o prémio atribuído, sendo o maior e mais importante prémio que recebeu neste tipo de jogo.

“A Casa do Papel tem como objetivo ser uma casa de referência no segmento das lotarias e outros jogos de apostas em Almeirim. Contamos com um original baloiço da sorte onde os clientes podem se sentar e desfrutar do envolvente da loja enquanto esperam pela sua vez, e reza a recente lenda que podem pedir um desejo e esperar que este se realize. Não custa tentar, afinal todos merecemos que os nosso desejos sejam realizados”, destaca a proprietária da Casa do Papel.

A Casa do Papel está localizada na Rua Condessa da Junqueira, em Almeirim, e para além dos Jogos Santa Casa tem ao dispor do cliente um variedade de produtos de papelaria, jornais e revistas, sendo também um ponto de venda de O Almeirinense.