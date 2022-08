Colisão entre dois carros provoca um ferido na Zona Industrial de Almeirim

Um homem com 68 anos sofreu ferimentos leves na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, na manhã desta segunda-feira, 22 de agosto, na Zona Industrial de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, o alerta para o acidente foi dado pelas 11h32 e a vítima que apresentava algumas escoriações foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira, por indisponibilidade do serviço em Santarém.

Ao que tudo indica, um dos condutores não terá respeitado o sinal de paragem obrigatória, no cruzamento da Rua B com a Rua C, no interior da Zona Industrial de Almeirim.

Nas operações de socorro no local estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.