Festas de Marianos e Murta com muita animação, concertos e gastronomia

As festas de Marianos e Murta vão decorrer nos dias 9, 10 e 11 de setembro, no recinto das festas, com atividades para todas as idades e para todos os gostos.

Sexta-feira, dia 9, a festa vai receber, pelas 21h00, um concerto do do jovem músico Português Miguel Bravo, ex participante do Got Talent Portugal.

No sábado vão decorrer várias atividades, com destaque para os concertos do trio musical “Estrada e Vários” e do grupo musical “Chave d´Ouro”.

No domingo são esperadas várias iniciativas como torneio da sueca, marchas populares e uma tarde inteiramente dedicada ao rancho folclórico.

As festas são organizadas pela Associação Cultural e Recreativa de Marianos e Murta, que representa duas Freguesias e dois concelhos (Almeirim e Chamusca)