Funeral de jovem atleta do FutAlmeirim marcado

O funeral de Flávio Ferreira, de 13 anos, que morreu vítima de afogamento no rio Tejo, realiza-se amanhã, quinta-feira, dia 25 de agosto, no cemitério de Almeirim.

O corpo do jovem atleta do FutAlmeirim vai estar em câmara ardente a partir da 10h00, na Casa Mortuária de Almeirim. As cerimónias fúnebres tem início pela 17h30, no mesmo local, de onde sai para sepultar no cemitério de Almeirim.

De recordar que, Flávio Ferreira morreu afogado ao final da tarde do passado domingo, 21 de agosto, junto à praia fluvial de Valada, no Cartaxo. O alerta para o afogamento foi dado pelas 19h10, e cerca de meia hora depois o corpo foi encontrado pelos bombeiros e retirado da água, tendo sido iniciadas manobras de reanimação no local, que se revelaram infrutíferas e o óbito acabou por ser validado.

Na altura, ua equipa de apoio psicológico foi acionada para apoiar a família e o corpo levado para o Hospital de Santarém, onde acabou por ser autopsiado.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro 15 operacionais, apoiados por oito veículos.