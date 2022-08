Longas filas em Almeirim para comprar bilhetes para os Coldplay

Dezenas de pessoas estão a formar longas filas na bilheteira física da Worten, no Continente de Almeirim. O motivo desta situação prende-se com os quatro concertos anunciados pela banda Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023.

O Almeirinense confirmou num dos locais de venda de bilhetes, a elevada procura por bilhetes para os concertos dos britânicos do próximo ano, como documenta a fotografia.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes – colocados hoje à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio e agora uma quarta data a 21 de maio de 2023.

A promotora alerta que apenas são válidos bilhetes vendidos em pontos oficiais, e que “não são reembolsáveis nem disponíveis para troca”.

A elevada procura de bilhetes provocou hoje congestionamento no acesso aos ‘sites’ oficiais, chegando a estar mais de 400 mil pessoas em espera, cerca das 12:00, na plataforma Ticktline.

O preço dos bilhetes varia entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

A presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, referiu que a procura por bilhetes para os concertos de Coldplay em Portugal está a atingir um nível histórico, sem precedentes no país.

“É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal!”, escreveu Ana Ribeiro, depois de questionada sobre se havia registo de procura semelhante em casos anteriores.

Antes das 10h00 de hoje, momento em que foram postos à venda os bilhetes para o concerto de 17 de maio de 2023 de Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, já havia filas ‘online’ e em lojas físicas. Depois das 12h00, na Ticketline, havia uma indicação acima de 450 mil senhas para comprar um bilhete especificamente para os concertos dos britânicos.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com três concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado “Parachutes”, em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.

