Força Especial de Proteção Civil de Almeirim resgata família de emigrantes com recurso a drone

Elementos da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), que estão estacionados em Almeirim, localizaram e resgataram uma família de emigrantes que esteve desaparecida na passada terça-feira, 23 de agosto, durante a fase de resolução do incêndio de Ourém.

Os operacionais estavam a procurar pontos quentes do incêndio com recurso a um drone equipado com câmaras térmicas, quando detetaram uma mulher e uma jovem de 15 anos que se encontravam perdidas na zona afetada pelo fogo, sem rede móvel. Depois da viatura onde seguiam ter ficado atolada, o homem percorreu cerca de sete quilómetros para procurar ajuda, mas acabou por não conseguir voltar por estar sem referências.

A missão da FEPC passou a ser de resgaste, que foi bem sucedido com ajuda da câmara térmica que identificou a família no meio do mato. A família, que tinha terrenos na zona, foi ver por onde tinha passado o fogo e acabou por se perder no meio da floresta.

Esta equipa especializada está estacionada no Campus da Proteção Civil, na Zona Industrial de Almeirim, o que lhe permite ser mobilizada com facilidade para qualquer ponto do país.